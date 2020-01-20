Медведев и Мишустин приняли участие в совещании Путина с членами Совбеза
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Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».
На совещании присутствовали Дмитрий Медведев и Михаил Мишустин.
На фотографии с мероприятия видно, что Мишустин сидел по правую руку от президента, Медведев сидел вторым слева.
На совещании также присутствовали спикер Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, секретарь Совбеза Николай Патрушев, и.о. главы МВД Владимир Колокольцев и и.о. главы Минобороны Сергей Шойгу.