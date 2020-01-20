Трамп: США выгодны хорошие отношения с Россией и Китаем

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону выгодно иметь хорошие отношения с Россией и Китаем. Об этом сообщает ТАСС.

Такие слова он произнес во время своего выступления перед представителями американского аграрного сектора, которое прошло в штате Техас.

«Иметь хорошие отношения с Китаем - это хорошо, и с Россией хорошо, как и со многими другими странами», — сказал Трамп.

При этом он признался, что США не хотят, чтобы их использовали в своих интересах.

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