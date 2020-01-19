Путин прибыл в Берлин на конференцию по Ливии

Президент России Владимир Путин прилетел в Берлин для того, чтобы поучаствовать в международной конференции по урегулированию обстановки в Ливии, передает «Интерфакс».

Известно, что на мероприятие также приглашены представители США, Китая, Египта, ОАЭ, Британии, Алжира, Франции, а также Турции.

Ранее в Кремле также анонсировали встречу Путину с турецким коллегой Тайпом Эрдоганом до начала саммита.

Планируется, что страны смогут высказаться о ситуации в Ливии и поговорить про урегулирование кризиса и прекращение огня.

В Ливии в настоящее время происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем, «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахаман ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.

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