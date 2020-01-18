Медведев попросил спокойно реагировать на отставку правительства
Экс-премьер России Дмитрий Медведев считает отставку правительства обычным событием и призвал реагировать на это спокойно. Об этом он сказал в интервью Первому каналу.
Он отметил, что такое случается «во всем мире».
«Может, в последние годы это не было очень часто, но тем не менее это совершенно обычное событие», — подчеркнул Медведев.
По его словам, когда идет формирование нового правительства, президент и премьер-министр всегда общаются насчет возможной отставки.
15 января Путин подписал указ об отставке правительства во главе с Дмитрием Медведевым. На пост премьера был назначен бывший глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Медведев высказался о смене кабмина
— Медведев оценил работу его правительства