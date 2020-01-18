Медведев попросил спокойно реагировать на отставку правительства

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Экс-премьер России Дмитрий Медведев считает отставку правительства обычным событием и призвал реагировать на это спокойно. Об этом он сказал в интервью Первому каналу.

Он отметил, что такое случается «во всем мире».

«Может, в последние годы это не было очень часто, но тем не менее это совершенно обычное событие», — подчеркнул Медведев.

По его словам, когда идет формирование нового правительства, президент и премьер-министр всегда общаются насчет возможной отставки.

15 января Путин подписал указ об отставке правительства во главе с Дмитрием Медведевым. На пост премьера был назначен бывший глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин.

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