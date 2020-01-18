Володин: Путин превратил Россию в страну, с которой считаются

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что российский президент Владимир Путин превратил Россию в страну, с которой считаются в мире. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Путин сумел вывести Россию из под статуса «страны-изгоя».

«Он сделал всё, чтобы со страной не только считались, но чтобы страна по развитию, по всем параметрам конкурировала», — отметил Володин.

Он также подчеркнул, что до этого Россия «фактически была порабощена» советниками и фондами.