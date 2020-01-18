Путин возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» в Ленинградской области

Президент России Владимир Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке в Ленинградской области, где в годы Великой Отечественной войны получил ранение его отец. Об этом сообщает РИА «Новости»РИА Новости.

Российского лидера также сопровождали представитель президента по СЗФО Александр Гуцан, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В честь 77-летней годовщины прорыва блокады Ленинграда Путин также осмотрел трехмерную панораму «Память говорит. Дорога через войну».

Кроме того, в ходе своем поездки глава государства посетит Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, где его ждет встреча с ветеранами и представителями патриотических объединений.