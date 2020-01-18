ГБР Украины вызывает Порошенко на допросы

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вызывает бывшего президента страны Петра Порошенко на два допроса в качестве свидетеля, сообщается на сайте бюро.

Порошенко вызывают на допросы в рамках досудебного расследования по ряду уголовных дел, подробности не уточняются.

Допросы назначены на 21 и 24 января 2020 года.

В случае неявки без уважительной причины к бывшему президенту может быть применена мера принудительного сопровождения.

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