ГБР Украины вызывает Порошенко на допросы
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Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вызывает бывшего президента страны Петра Порошенко на два допроса в качестве свидетеля, сообщается на сайте бюро.
Порошенко вызывают на допросы в рамках досудебного расследования по ряду уголовных дел, подробности не уточняются.
Допросы назначены на 21 и 24 января 2020 года.
В случае неявки без уважительной причины к бывшему президенту может быть применена мера принудительного сопровождения.
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