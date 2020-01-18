Эрдоган: отдать Ливию Хафтару было бы исторической ошибкой

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что позволить главе Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифу Хафтару встать во главе Ливии было бы ошибкой исторического масштаба, передает ТАСС.

Турецкий лидер подчеркнул, что, если Европейский союз должным образом не поддержит Правительство национального согласия Ливии во главе с Фаизом Сараджем, то тем самым предаст свои ценности, которые включают в себя демократию и права человека.

«Оставить Ливию во власти военного диктатора [Хафтара] было бы ошибкой исторического масштаба. Более того, если законное правительство Ливии падет, то Европа столкнется с новым набором угроз и проблем», — заявил Эрдоган.

Он также добавил, что «ЕС должен показать миру, что является важным игроком на международной арене».

Президент добавил, раз Евросоюз заинтересован миром в Ливии в меньшей степени, что Турция будет «обучать ливийские силы безопасности и помогать им бороться с терроризмом, торговлей людьми и другими серьезными угрозами международной безопасности».

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