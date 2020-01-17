Помпео отреагировал на смену правительства в России

Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео прокомментировал смену российского правительства. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, действия США в отношении России вряд ли изменятся в результате перестановки в российском ее.

Однако, отметил Помпео, Вашингтон будет оценивать развитие ситуации.

15 января Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке правительства во главе с Дмитрием Медведевым. На пост премьер-министра был назначен бывший глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин.

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