Трамп: миллиардер Блумберг баллотируется в президенты США ради славы
Лидер США Дональд Трамп выразил мнение, что миллиардер Майкл Блумберг стал кандидатом на пост президента, гоняясь за славой. Об этом он написал в своем Twitter.
Глава США допустил, что предприниматель баллотируется в президенты, чтобы «попасть в игру».
«Это для него лишь дорогостоящий рекламный проект», — считает Трамп.
Как известно, Блумберг стал участником президентской гонки 2020 года от Демократической партии.
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