Трамп: миллиардер Блумберг баллотируется в президенты США ради славы

<img src="//img.gazeta.ru/files3/253/10525253/upload-03-pic905-895x505-43521.jpg">

Лидер США Дональд Трамп выразил мнение, что миллиардер Майкл Блумберг стал кандидатом на пост президента, гоняясь за славой. Об этом он написал в своем Twitter.

Глава США допустил, что предприниматель баллотируется в президенты, чтобы «попасть в игру».

«Это для него лишь дорогостоящий рекламный проект», — считает Трамп.

Как известно, Блумберг стал участником президентской гонки 2020 года от Демократической партии.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Блумберг: трачу все деньги, чтобы избавиться от Трампа

— Битва бизнесменов: Блумберг бросил вызов Трампу

— Блумберг начал участие в президентской гонке в США