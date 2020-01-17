Трамп: миллиардер Блумберг баллотируется в президенты США ради славы

Лидер США Дональд Трамп выразил мнение, что миллиардер Майкл Блумберг стал кандидатом на пост президента, гоняясь за славой. Об этом он написал в своем Twitter.

Глава США допустил, что предприниматель баллотируется в президенты, чтобы «попасть в игру».

«Это для него лишь дорогостоящий рекламный проект», — считает Трамп.

Как известно, Блумберг стал участником президентской гонки 2020 года от Демократической партии.

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