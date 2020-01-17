Источник: новый состав правительства РФ объявят до 21 января

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Структура и состав нового кабинета министров станут известны к началу следующей недели, передает «Интерфакс».

По словам источника, это случится до вторника, 21 января.

15 января Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке правительства во главе с Дмитрием Медведевым. На пост премьер-министра был назначен бывший глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин.

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