Путин примет участие в конференции по Ливии
Президент России Владимир Путин примет участие в международной конференции по Ливии, которая пройдет 19 января в Берлине. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Российский лидер посетит берлин для участия в конференции. В ходе встречи на высшем уровне будет обсуждаться урегулирование конфликта в Ливии, в том числе меры по скорейшему прекращению боевых действий и перемирию сторон.
Конференция по урегулированию ситуации в Ливии на высшем уровне состоится 19 января в Берлине, в ней примут участие Россия, Турция, США и другие страны, а также представители ООН и Евросоюза.
13 января в Москве состоялись переговоры между главами Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифой Хафтаром и Правительства национального согласия (ПНС) Файезом Сарраджом. Присутствовали также члены МИД России и Турции.
Переговоры завершились без подписания мирного соглашения.
В Ливии в настоящее время происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем, «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахаман ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Хафтар готов подписать перемирие с ПНС при выполнении его условий
— Хафтар уведомил Россию об условиях продолжения переговоров
— Германия пригласила Сарраджа и Хафтара на конференцию по Ливии