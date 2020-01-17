Путин примет участие в конференции по Ливии

Президент России Владимир Путин примет участие в международной конференции по Ливии, которая пройдет 19 января в Берлине. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Российский лидер посетит берлин для участия в конференции. В ходе встречи на высшем уровне будет обсуждаться урегулирование конфликта в Ливии, в том числе меры по скорейшему прекращению боевых действий и перемирию сторон.

Конференция по урегулированию ситуации в Ливии на высшем уровне состоится 19 января в Берлине, в ней примут участие Россия, Турция, США и другие страны, а также представители ООН и Евросоюза.

13 января в Москве состоялись переговоры между главами Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифой Хафтаром и Правительства национального согласия (ПНС) Файезом Сарраджом. Присутствовали также члены МИД России и Турции.

Переговоры завершились без подписания мирного соглашения.

В Ливии в настоящее время происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем, «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахаман ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.

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