Совет Госдумы 20 января рассмотрит проект о должности зампредседателя Совбеза

Совет Госдумы в приоритетном порядке 20 января рассмотрит законопроект, вводящий должность зампредседателя Совета безопасности РФ, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу председателя Думы Вячеслава Володина.

Володин направил законопроект в профильный комитет по безопасности и противодействию коррупции.

Президент РФ Владимир Путин накануне внес в Госдуму законопроект, которым в Совет безопасности РФ вводится должность заместителя председателя. По его словам, на эту должность он планирует назначить Дмитрия Медведева.

15 января глава государства подписал указ об отставке действующего правительства во главе с Медведевым. Он также внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на назначение премьер-министром.