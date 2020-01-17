Депутат назвал отставку правительства «логичной»
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Депутат Госдумы оценил отставку российского правительства как логичный шаг. Об этом RT заявил первый зампред думского комитета по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов.
Он выразил мнение, что изменения в кабмине были необходимы.
«Первая задача, которую поставил Путин, требует социально-экономического политического курса, социально-экономической политики», — заявил Емельяов.
Ранее после послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию правительство и премьер-министр Дмитрий Медведев объявили, что уходят в отставку.
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