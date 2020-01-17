Условия выборов в Донбассе назвали на Украине
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На Украине назвали условия для проведения выборов в Донбассе. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь официального представителя Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Дарья Олифер.
Она отметила, что выборы возможны при условии, если Киев получит контроль над границей с Донбассом.
Кроме того, пресс-секретарь указала на важность возвращения всех беженцев в регион.
«Выборы можно проводить только тогда, когда границы государства находятся под его полным контролем или контролем международных наблюдателей», — заключила Олифер.
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