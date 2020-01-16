Пять стран потребовали компенсаций от Ирана за сбитый Boeing
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Пять стран потребовали компенсаций от Ирана за то, что военные страны уничтожили украинский пассажирский Boeing, передает ТАСС со ссылкой на главу МИД Канады Франсуа-Филиппа Шампаня.
Об заявили представители Канады, Афганистана, Великобритании, Швеции и Украины, граждане которых находились на борту сбитого самолета.
Выполнявший рейс в Киев украинский Boeing потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек. Позже иранские военные заявили, что самолет был ошибочно сбит системами противовоздушной обороны страны.
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