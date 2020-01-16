Пять стран потребовали компенсаций от Ирана за сбитый Boeing

Пять стран потребовали компенсаций от Ирана за то, что военные страны уничтожили украинский пассажирский Boeing, передает ТАСС со ссылкой на главу МИД Канады Франсуа-Филиппа Шампаня.

Об заявили представители Канады, Афганистана, Великобритании, Швеции и Украины, граждане которых находились на борту сбитого самолета.

Выполнявший рейс в Киев украинский Boeing потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек. Позже иранские военные заявили, что самолет был ошибочно сбит системами противовоздушной обороны страны.

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