Путин заявил о неправовых решениях ЕСПЧ в отношении России

Российский лидер Владимир Путин заявил о принятии Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) неправовых решений в отношении России, передает ТАСС.

Путин сообщил об этом 16 января на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию страны.

В ходе встречи глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас обратил внимание, что иногда наднациональные органы, например ЕСПЧ, толкуют конвенции таким образом, что образуются принципиально новые положения, под которыми Россия никогда не подписывалась.

В ответ глава государства подчеркнул, что иногда тот же ЕСПЧ принимает явно неправовые решения. Он отметил, что это неприемлемо, однако даже что эти решения Россия всегда исполняет.

Однако различные толкования, навязанные России со стороны, Путин назвал «перебором».

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