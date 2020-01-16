Матвейчев обозначил миссией Путина возрождение величия России

Профессор НИУ «Высшая школа экономики» Олег Матвейчев в ходе круглого стола, организованного Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ), оценил послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию.

Эксперт начал свое выступление с анонса доклада «Миссия Путина», в котором рассказывается о его плане действий с самого начала - с 1999 года. По словам политолога, Путин возложил на себя миссию по возрождению величия России. Причем Матвейчев призвал не воспринимать «величие» по-советски.

«Когда Путин говорит о величии страны, он обязательно это сопрягает с достоинством гражданина, и у него это идет в единой связке. Величие - в достоинстве граждан», - цитирует эксперта ruposters.

По его словам, в первую очередь достоинство связано с материальным благосостоянием гражданина - россиянин должен иметь высокий уровень жизни. Вторая составляющая заключается в справедливости и отсутствии разрыва в правах у разных категорий населения. Третья - развитие тех институтов, которые связаны с принятием решения гражданами и выражением их позиции.

Главной задачей правительства под руководством Михаила Мишустина, уверен Матвейчев, станет выполнение задач из послания Федеральному собранию и Майских указов. Таким образом, деятельность кабинета министров пройдет по стратегической линии, определенной президентом.