Путин назначил Медведева на новую должность

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении государственной должности заместителя председателя Совета безопасности России, назначив на нее бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева, сообщается на сайте Кремля.

В документе уточняется, что таким образом Путин освободил Медведева от исполнения обязанностей председателя Правительства. Указ вступает в силу с 16 января.

15 января глава государства подписал указ об отставке действующего правительства во главе с Медведевым. Он также внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на назначение премьер-министром. Госдума одобрила Мишустина на пост премьер-министра 16 января.

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