Новый посол США планирует заняться «хоккейной» дипломатией в России
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Новый посол США в России Джон Салливан является хоккейным болельщиком, и в свободное время может играть в хоккей в РФ, заявила пресс-атташе посольства США в РФ Ребекка Росс, предает ТАСС.
«На самом деле он [Салливан] хоккейный болельщик! И я слышала, что он даже собирается играть в хоккей в России, когда будет позволять время», — написала она в комментариях в Twitter.
Росс также использовала хештег #hockeydiplomacy (англ. «хоккейная дипломатия»).
Ожидается, что Салливан прибудет в Москву 16 января.
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