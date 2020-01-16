Новый посол США планирует заняться «хоккейной» дипломатией в России

Новый посол США в России Джон Салливан является хоккейным болельщиком, и в свободное время может играть в хоккей в РФ, заявила пресс-атташе посольства США в РФ Ребекка Росс, предает ТАСС.

«На самом деле он [Салливан] хоккейный болельщик! И я слышала, что он даже собирается играть в хоккей в России, когда будет позволять время», — написала она в комментариях в Twitter.

Росс также использовала хештег #hockeydiplomacy (англ. «хоккейная дипломатия»).

Ожидается, что Салливан прибудет в Москву 16 января.

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