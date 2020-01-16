Нетаньяху обсудил с Путиным ситуацию с осужденной в РФ израильтянкой

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, передает «Интерфакс».

Как сообщила канцелярия премьера Израиля, Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию с Наамой Иссахар — осужденной в России израильтянкой, сообщает в четверг

В сообщении отмечается, что по итогам разговора «оптимизм премьер-министра по вопросу об освобождении Наамы Иссахар возрос».

Также Нетаньяху и Путин обсудили развитие обстановки на Ближнем Востоке.

25-летняя Нааме Иссасхар была задержана в апреле 2019 года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево при перелете из Дели в Тель-Авив. В октябре ее приговорили к 7, 5 годам колонии общего режима за хранение и контрабанду наркотиков.

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