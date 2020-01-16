Лавров заявил о честности исполнения своих обязанностей

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что всегда честно исполнял свои обязанности на должности. Об этом информирует РИА «Новости».

Он добавил, что продолжает это делать и сейчас.

Эти слова он произнес, отвечая на вопрос о своей предполагаемой должности в будущем правительстве России.

Ранее стало известно, что правительство России подало в отставку. Об этом объявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

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