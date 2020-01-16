КПРФ воздержится при голосовании в Госдуме по кандидату в премьеры Мишустину
Фракция КПРФ воздержится при голосовании по кандидатуре Михаила Мишустина на пост премьер-министра России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на депутата Госдумы от партии Алексея Корниенко.
«Принято решение воздержаться при голосовании за кандидатуру Мишустина», — сказал парламентарий.
15 января президент России Владимир Путин подписал указ об отставке действующего правительства во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Он также внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы РФ Михаила Мишустина на назначение премьер-министром РФ. Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина 16 января.
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