Пресс-секретарь Кадырова сообщил, что глава Чечни проходит курс лечения

Глава Чечни Рамзан Кадыров проходит курс лечения, который требует медицинских процедур. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря чеченского лидера Альви Каримова.

Ранее Кадыров назначил исполняющим обязанности руководителя республики председателя правительства региона Муслима Хучиева.

Каримов отметил, что «конституцией Чеченской Республики предусмотрено возложение исполнения обязанностей главы на председателя правительства в случае временной нетрудоспособности или нахождения в отпуске».

Также пресс-секретарь добавил, что во время своих отъездов Кадыров ни раз передавал полномочия Муслиму Хучиеву.

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