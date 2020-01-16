«Ъ»: Медведев планировал политическую реформу по модели США

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Глава ушедшего в отставку правительства России Дмитрий Медведев выступал за проведение реформы политической системы по модели США, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, Медведев был сторонником слияния президентской и исполнительной власти, что сделало бы главу государства де-факто главой исполнительной власти. Подобная политическая система действует в США.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев объявил, что правительство России подало в отставку. На пост главы правительства Путин предложил кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина, тот согласился.

Дмитрий Медведев займет должность зампредседателя Совета Безопасности РФ, специально созданную для него. Она сделает его де-факто рабочим руководителем СБ, председатель которого — Владимир Путин.

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