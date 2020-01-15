Американский политолог сравнил Путина с Вашингтоном

Российский лидер Владимир Путин не уйдет на покой после окончания президентского срока, так же, как и первый президент Соединенных Штатов Джордж Вашингтон, продолжая быть лидером страны и после ухода с поста главы государства, возможно, в другом, неформальном качестве. Об этом заявил американский политолог Уильям Померанц, сообщает РИА «Новости».

Однако Померанц отметил, что это еще далеко впереди, так как в планы Путина могут вмешаться какие-либо события, изменив его стратегию.

По мнению политолога, предложения Путина о повышении статуса Совета Безопасности допускают передачу власти в будущем по сценарию Казахстана, где первый президент республики Нурсултан Назарбаев сохранил после ухода с высшего поста государства должность главы Совбеза.

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