Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра 16 января

Госдума рассмотрит назначение главы ФНС России Михаила Мишустина на пост премьер-министра 16 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госдумы.

Уточняется, что на предварительные консультации по кандидатуре Мишустина на пост премьер-министра будут проведены во фракциях по очереди.

«В 9 утра соберется «Единая Россия», затем ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия». «Рассмотрение кандидатуры на пленарном заседании состоится [позже] в четверг», — рассказали в пресс-службе.

Вечером 15 декабря председатель Госдумы Вячеслав Володин собрал внеочередное заседание Совета палаты. В нем принял участие в том числе и Мишустин.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин предложил кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра в связи с уходом с этого поста Дмитрия Медведева.

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