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Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке правительства. об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«В соответствии с пунктом «в» статьи 83 и частью второй статьи 117 Конституции Российской Федерации постановляю: объявить об отставке Правительства Российской Федерации», — сказано в заявлении.

Отмечается, что документ вступил в силу с момента подписания, то есть с 15 января 2020 года.

Временное исполнение обязанностей премьер-министра поручено Дмитрию Медведеву.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев объявил, что правительство России подало в отставку. На пост главы правительства Путин предложил кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина, тот согласился.

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