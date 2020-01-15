Путин подписал указ об отставке правительства
Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке правительства. об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.
«В соответствии с пунктом «в» статьи 83 и частью второй статьи 117 Конституции Российской Федерации постановляю: объявить об отставке Правительства Российской Федерации», — сказано в заявлении.
Отмечается, что документ вступил в силу с момента подписания, то есть с 15 января 2020 года.
Временное исполнение обязанностей премьер-министра поручено Дмитрию Медведеву.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев объявил, что правительство России подало в отставку. На пост главы правительства Путин предложил кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина, тот согласился.
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