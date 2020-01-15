Путин предложил главу ФНС России Мишустина на должность премьер-министра

close
Президент РФ Владимир Путин и руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин во... Президент РФ Владимир Путин и руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин во...
Президент РФ Владимир Путин и руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин во...
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Отмечается, что Путин провел рабочую встречу с Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства.

«Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму», — заявили в пресс-службе.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев объявил, что правительство России подало в отставку.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Правительство России подало в отставку

Путин поручил правительству исполнять обязанности до создания нового кабинета

Путин назначит Медведева замглавы Совбеза РФ