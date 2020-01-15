Путин предложил главу ФНС России Мишустина на должность премьер-министра
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Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Отмечается, что Путин провел рабочую встречу с Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства.
«Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму», — заявили в пресс-службе.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев объявил, что правительство России подало в отставку.
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