Путин предложил главу ФНС России Мишустина на должность премьер-министра

Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Отмечается, что Путин провел рабочую встречу с Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства.

«Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму», — заявили в пресс-службе.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев объявил, что правительство России подало в отставку.

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