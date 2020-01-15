Медведев объявил об отставке правительства в нынешнем составе
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Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе встречи с главой государства Владимиром Путиным объявил, что правительство России подало в отставку. Об этом информирует «Интерфакс».
Он сказал, что считает верным решение об отставке правительства РФ в сегодняшнем составе в соответствии со статьей 117 Конституции страны.
По его словам, данное решение принято после внесения поправок в Конституцию.
Медведев заключил, что правительство дает государственному лидеру возможность принимать все необходимые для этого решения.
Премьер-министр поблагодарил членов правительства за работу.