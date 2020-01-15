Медведев объявил об отставке правительства в нынешнем составе

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Председатель правительства России Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам, 5... Председатель правительства России Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам, 5...
Председатель правительства России Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам, 5...
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе встречи с главой государства Владимиром Путиным объявил, что правительство России подало в отставку. Об этом информирует «Интерфакс».

Он сказал, что считает верным решение об отставке правительства РФ в сегодняшнем составе в соответствии со статьей 117 Конституции страны.

По его словам, данное решение принято после внесения поправок в Конституцию.

Медведев заключил, что правительство дает государственному лидеру возможность принимать все необходимые для этого решения.

Премьер-министр поблагодарил членов правительства за работу.

До этого Путин предложил поправки в Конституцию России.