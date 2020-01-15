Медведев объявил об отставке правительства в нынешнем составе

Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе встречи с главой государства Владимиром Путиным объявил, что правительство России подало в отставку. Об этом информирует «Интерфакс».

Он сказал, что считает верным решение об отставке правительства РФ в сегодняшнем составе в соответствии со статьей 117 Конституции страны.

По его словам, данное решение принято после внесения поправок в Конституцию.

Медведев заключил, что правительство дает государственному лидеру возможность принимать все необходимые для этого решения.

Премьер-министр поблагодарил членов правительства за работу.

До этого Путин предложил поправки в Конституцию России.