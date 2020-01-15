В России введут доплаты для классных руководителей
Глава России Владимир Путин поручил ввести доплаты классным руководителям в российских школах из бюджета. Об этом он сказал в ежегодном послании к Федеральному собранию.
Глава России Владимир Путин поручил, чтобы с 2020 года классным руководителям доплачивали за работу в российских школах. Об этом он сказал в ежегодном послании к Федеральному собранию.
Президент отметил, что денежная набавка для классных руководителей будет не меньше 5-ти тысяч рублей.
Он подчеркнул, что российские учителя, которые совмещают и кураторство классов, будут получать прибавку уже с 1 сентября 2020 года.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления Путина с посланием к Федеральному собранию.
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