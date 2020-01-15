Путин объяснил раннее выступление с посланием в 2020 году
Российский президент Владимир Путин рассказал, почему он обратился посланием к Федеральному собранию 15 января в 2020 года.
«Впервые [послание] оглашается в самом начале года», — начал Путин.
По словам политика, он решил выступить в этом году рано, так как нельзя откладывать решение глобальных вопросов, стоящих перед страной.
«Люди хотят развития и сами стремятся двигаться вперед... Готовы брать на себя ответственность за конкретные дела. Зачастую они лучше знают где, как и что менять в своих городах, регионах и селах… Судьба России зависит от того, сколько нас будет», — добавил президент.
Стоит отметить, что это обращение к двум палатам парламента стало 16 для президента России. Впервые Путин обратился к Федеральному собранию в июле 2000 года, всего через несколько месяцев после вступление на пост президента.
Начиная с 2014 года, президент в обращении также формулирует основные направления финансовой политики государства, хотя ранее этой теме уделялось отдельное Бюджетное послание президента.
В 2017 году послание президента не состоялось. Оно было перенесено на март 2018 года. В прошлом году Путин выступил с речью в конце февраля 2019 года. Он говорил о повышении благосостояния россиян, уделил внимание демографии, обеспечению детей яслями и медицинским обслуживанием, а также затронул ряд вопросов в сфере безопасности.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления Путина с посланием к Федеральному собранию.
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