На Украине объяснили резкое повышение зарплат в кабмине борьбой с соблазнами

Украинский премьер Алексей Гончарук заявил, что повысил заработные платы членам своего кабинета и их замам для того, чтобы не было соблазна воровать. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Гончарук рассказал, что много лет на Украине царила коррупция из-за небольшой зарплаты или получением ее в конвертах. Чиновники использовали теневые схемы для повышения оплаты труда, поэтому госслужащие должны получать достойную зарплату, чтобы у них не было соблазна злоупотреблять служебным положением.

Он отметил, что в стране прекратили «порочную практику теневых схем и откатов в правительстве».

Также премьер подчеркнул, что теперь цифры по зарплатам министров открытые. Он заверил, что суммы с пятью нулями объясняются тем, что некоторые министры в декабре получили с задержкой выплаты за несколько месяцев. Он пообещал предоставить детализацию с пояснениями.