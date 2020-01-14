На Украине расследуют дело против Порошенко и администрации Обамы

Высший антикоррупционный суд Украины обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провести расследование в отношении представителей администрации экс-президента США Барака Обамы и бывшего главы Украины Петра Порошенко. Об этом сообщил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформы - За жизнь» Ренат Кузьмин на своей странице в Facebook.

По решению суда будет проведено расследование дела о захвате власти и разграблении госбюджета страны и средств международной финансовой помощи администрацией Обамы в сговоре в Порошенко, отметил Кузьмин.

Депутат выразил надежду, что к расследованию присоединятся американский, украинские и европейские спецслужбы. Он также призвал действующего президента Украины Владимира Зеленского оказать содействие следствию.

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