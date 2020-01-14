В МИД России подтвердили отъезд Хафтара без подписания соглашения с ПНС

В Министерстве иностранных дел России подтвердили, что командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халиф Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о примирении с главой Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаизом Сарраджом. Об этом сообщает ТАСС.

Переговоры между делегациями ЛНА и ПНС, в которых также приняли участие члены МИД России и Турции, состоялись в российской столице 13 января.

В ведомстве отметили, что Москва продолжает работу с ливийскими сторонами по урегулированию.

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