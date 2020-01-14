Политолог рассказал, почему Варшава хочет отомстить Москве

Немецкий политолог Александр Рар объяснил, почему власти Польши отказались принять приглашение президента России Владимира Путина посетить Москву на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим). Об этом он рассказал в интервью телеканалу «360».

По словам эксперта, в настоящее время польско-российские отношения сложно назвать нормальными, и Варшава вряд ли изменит свое решение.

«Президент Польши отказывается ехать в Израиль, тоже на очередную юбилейную дату, посвященную холокосту, потому что он не хочет сидеть и не выступать, у него сыграло тщеславие», — сказал Рар.

Он также отметил, что польский лидер Анджей Дуда хочет выступать, если там будут выступать Путин и Меркель.

«После событий Холодной войны на Западе появился другой нарратив, что Сталин побил Гитлера, но захватил себе часть Восточной Европы и создал там свою советскую диктатуру», — заключил Рар.

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