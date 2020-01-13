На новоизбранного президента Гватемалы готовили покушение в день инаугурации
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Президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи рассказал о том, что на него готовилось покушение, которое планировалось осуществить в день его вступления на пост. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что в день проведения церемонии инаугурации правоохранительными органами были зафиксированы несколько звонков, в которых в качестве мишени упоминалось имя нового главы государства.
Уточняется, что звонки производились с территории тюрьмы.
Новый глава Гватемалы подчеркнул, что в связи с инцидентом будет усилены меры общественной безопасности.
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