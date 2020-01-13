Лидер абхазской оппозиции оценил перспективы сотрудничества с Россией

Лидер абхазской оппозиции Аслан Бжания ответил на вопрос о перспективах сотрудничества страны с Россией. Об этом он рассказал в интервью Ruptly.

Он отметил, что взаимоотношения с Россией носят братский характер, а также подчеркнул, что партнерство двух стран необходимо развивать.

Кроме того, политик сказал о взаимодействии в сфере обороны и безопасности, а также указал на важность экономического сотрудничества, чтобы «создать условия для российского инвестора».

«Необходимо создать условия, чтобы товарооборот между нами стал значительно больше, необходимо убрать препятствия, которые есть для этого», — заявил Бжания.

Он также добавил, что намерен принять участие в президентских выборах в стране, которые пройдут 22 марта 2020 года.

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