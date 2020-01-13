Депутат Рады от партии Зеленского назвал Бандеру террористом
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Депутат Верховной рады от партии президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа» Максим Бужанский назвал Степана Бандеру террористом. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«В этот день, 13 января 1936 года, польский террорист Степан Бандера получил свой первый пожизненный срок», — написал Бужанский.
Депутат выразил непонимание в отношении украинских националистов, считающих себя последователями Бандеры, но при этом «в точности копирующих в гуманитарных и языковых в том числе вопросах политику той самой Польши 1930-х».
«Трусы или крестик, что то одно тут лишнее», — отметил Бужанский.
Ранее Бужанский предложил Верховной раде Украины отменить существующий закон о государственном языке.
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