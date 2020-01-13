Депутат Рады от партии Зеленского назвал Бандеру террористом

Депутат Верховной рады от партии президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа» Максим Бужанский назвал Степана Бандеру террористом. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«В этот день, 13 января 1936 года, польский террорист Степан Бандера получил свой первый пожизненный срок», — написал Бужанский.

Депутат выразил непонимание в отношении украинских националистов, считающих себя последователями Бандеры, но при этом «в точности копирующих в гуманитарных и языковых в том числе вопросах политику той самой Польши 1930-х».

«Трусы или крестик, что то одно тут лишнее», — отметил Бужанский.

Ранее Бужанский предложил Верховной раде Украины отменить существующий закон о государственном языке.

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