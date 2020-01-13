И. о. президента Абхазии назначен премьер Валерий Бганба

Исполняющим обязанности президента Абхазии назначен премьер Валерий Бганба после отставки действующего главы государства Рауля Хаджимбы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление спикера парламента страны Валерия Кварчия.

«Валерий Бганба второй раз выполняет обязанности президента Абхазии. У него есть опыт», — заявил парламентарий.

Отмечается, что Валерия Бганбу поддержали все 34 депутата, участвовавших в голосовании.

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