США предложили КНДР возобновить переговоры в Стокгольме

Помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Вашингтон предложил Пхеньяну продолжить переговоры в Стокгольме, которые были приостановлены в октябре 2019 года. Об этом сообщает портал Axios.

По его словам, соответствующее обращение уже было направлено КНДР.

Помощник американского лидера подчеркнул, что США хотят возобновить переговоры в нужном русле, а также закончить денуклеаризацию Корейского полуострова.

Как известно, Соединенные Штаты Америки и Северная Корея начали переговоры об отказе от ядерных испытаний еще в 2018 году.