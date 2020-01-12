Лидер абхазкой оппозиции попросил президента республики уйти в отставку

Лидер абхазской оппозиции Аслан Бжания рассказал сторонникам, что потребовал от президента республики Рауля Хаджимбы уйти в отставку. Об этом сообщает РИА «Новости».

Переговоры между двумя политиками проходили на госдаче. После завершения переговоров оппозиционер направился к сторонникам, оживавши его у захваченной ими администрации президента. Также одновременно с Бжанией дачу покинул заместитель секретаря Совбеза РФ Рашид Нургалиев. До этого Нургалиев также проводил встречи с Хаджимбой и с Бжанией.

Бжания сообщил нескольким сотням сторонников, что он обозначил президенту требование оппозиционеров – покинуть пост главы государства.

«Хаджимба пообещал дать ответ», — добавил он.

Утром 9 января протестующие с требованием отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. Позднее вечером оппозиция заблокировала здание администрации президента.

10 января Верховный суд Абхазии отменил решение Центральной избирательной комиссии об итогах президентских выборах и постановил назначить новые. Позже ЦИК Абхазии назначила проведение новых президентских выборов на 22 марта 2020 года.

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