Лидер оппозиции Абхазии прибыл на переговоры с президентом

Лидер абхазской оппозиции Аслан Бжания прибыл на переговоры с президентом страны Руалем Хаджимбой, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя оппозиционного общенационального движения по защите государственности Теймураза Хишбу.

Встреча президента с главой оппозиции состоится в резиденции на государственной даче.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия Абхазии назначила проведение новых президентских выборов на 22 марта 2020 года.

10 января Верховный суд Абхазии отменил решение Центральной избирательной комиссии об итогах президентских выборах и постановил назначить новые.

Утром 9 января протестующие с требованием отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. Позднее вечером оппозиция заблокировала здание администрации президента.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Президент Абхазии намерен обжаловать решение о повторных выборах

— ЦИК Абхазии: выборы президента назначены на 22 марта

— Президент Абхазии планирует обратиться к народу