В Эстонии назвали договор о границе с Россией противоречащим конституции
Договор о границе Эстонии с Россией противоречит конституции страны, заявил спикер эстонского парламента член Консервативной народной партии (EKRE) Хенн Пыллуаас. Об этом он написал в статье для газеты Eesti Paevaleht.
Конституция Эстонии устанавливает, что граница с Россией определяется Тартуским мирным договором, отметил Пыллуаас.
Спикер парламента также выступил с критикой эстонских политиков, поддерживающих ратификацию договора. По его словам, они игнорируют конституцию и готовы отдать России почти 5% территории Эстонии.
Ранее Пыллуаас заявил, что правящая коалиция не намерена продолжать ратификацию договора о государственной границе с Россией.
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