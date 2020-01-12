В Эстонии назвали договор о границе с Россией противоречащим конституции

Договор о границе Эстонии с Россией противоречит конституции страны, заявил спикер эстонского парламента член Консервативной народной партии (EKRE) Хенн Пыллуаас. Об этом он написал в статье для газеты Eesti Paevaleht.

Конституция Эстонии устанавливает, что граница с Россией определяется Тартуским мирным договором, отметил Пыллуаас.

Спикер парламента также выступил с критикой эстонских политиков, поддерживающих ратификацию договора. По его словам, они игнорируют конституцию и готовы отдать России почти 5% территории Эстонии.

Ранее Пыллуаас заявил, что правящая коалиция не намерена продолжать ратификацию договора о государственной границе с Россией.

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