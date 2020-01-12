Экс-депутат Рады предложил отпраздновать «годовщину сожжения Москвы»

Бывший депутат Верховной рады Украины, лидер «Меджлиса крымскотатарского народа» (организация запрещена в России) Рефат Чубаров выступил с предложением отпраздновать годовщину «сожжения Москвы». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В своей публикации Чубаров напомнил о крупном пожаре в Москве в 1571 году, который произошел в результате боев с войском крымского хана Девлет-Гирея.

Экс-депутат обратился к аудитории с вопросом о том, как следует отпраздновать 450-летие «славной исторической даты», и призвал людей написать свои предложения в комментариях.

«Меджлис крымскотатарского народа» («крымскотатарский меджлис») — экстремистская группировка, деятельность которой запрещена в России.

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