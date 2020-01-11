Хаменеи выразил соболезнования в связи с крушением украинского самолета

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» близ Тегерана 8 января после того, как республика призналась, что по ошибке сбила лайнер. Об этом сообщает Associated Press.

Кроме того, политик призвал вооруженные силы страны «выявить вероятные проблемы» для избежания подобных ситуаций в будущем.

Авиакатастрофу Хаменеи назвал «болезненным инцидентом».

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду утром. По официальным данным, погибли все находившиеся на борту 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана, а также девять членов экипажа.

Позже в Иране заявили, что украинский лайнер был ошибочно сбит системами противовоздушной обороны страны.

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