США отреагировали на запрос Лондона об экстрадиции жены дипломата

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Власти США отреагировали на запрос Лондона об экстрадиции жены дипломата, которая совершила наезд на человека на автомобиле на территории Великобритании и вернулась в США, пользуясь дипломатическим статусом. Об этом сообщает РИА «Новости».

Соответствующий запрос британских властей в госдепартаменте назвали создающим «в высшей степени беспокоящий прецедент».

«С учетом обстоятельств этого дела мы глубоко убеждены, что запрос об экстрадиции был бы крайне неуместен», — заявил представитель ведомства.

Он также уточнил, что американские представители пытаются найти пути для разрешения данной ситуации, однако власти США не намерены выдавать своего гражданина.