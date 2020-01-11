Власти Абхазии заявили о незаконности решения Верховного суда страны
В пресс-службе президента Абхазии прокомментировали решение Кассационной коллегии Верховного суда страны об отмене итогов президентских выборов. Об этом сообщает РИА «Новости».
Представители власти отметили, что заключение суда является незаконным, а также указали на то, что оно может» привести к обострению непростой общественно-политической ситуации».
Кроме того, в пресс-службе добавили, что данное решение было вынесено «на фоне погромов в комплексе правительственных зданий, захвата администрации президента и фактического осадного положения здания Верховного суда».
Представительство президента также выразило желание обжаловать принятое Верховным судом решение об отмене итогов выборов.
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