МИД России вернул Украине ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
Министерство иностранных дел России без рассмотрения вернуло Украине ноту протеста в связи с визитом президента РФ Владимира Путина в Крым. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Эту ноту, как и другие поступающие к нам обращения такого рода, МИД России вернул украинской стороне без рассмотрения ввиду отсутствия оснований для протеста», — сообщили в российском министерстве.
В МИД РФ отметили, что Путин и другие другие официальные лица государства не обязаны согласовывать с иными странами свои поездки по российской территории.
Также в ведомстве призвали украинскую сторону «наконец принять реальность принадлежности Крыма и Севастополя России».
Ранее МИД Украины направило России ноту протеста из-за визита российского президента Владимира Путина в Крым.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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