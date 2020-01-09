Джонсон: украинский Boeing могла случайно сбить иранская ракета

Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что украинский Boeing в Тегеране могла случайно сбить иранская ракета «земля-воздух». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление канцелярии.

Между тем Джонсон отметил, что это могло произойти «непреднамеренно».

«В настоящее время существует большое количество информации о том, что самолет был сбит иранской ракетой «земля-воздух». ... Мы тесно сотрудничаем с Канадой и нашими международными партнерами, необходимо провести полное и прозрачное расследование», — приводятся в заявлении слова Джонсона.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что данные разведки подтверждают версию, что потерпевший крушение в аэропорту Тегерана украинский Boeing был случайно сбит иранской ракетой.

Boeing 737, выполнявший рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение в аэропорту имени Имама Хомейни 8 января. На борту находились 176 человек, в том числе девять членов экипажа.